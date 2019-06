Prestações de desemprego chegam a 53% do total de desempregados

As prestações de desemprego abrangiam em março mais de metade (53,1%) dos desempregados, representando uma subida de mais de dez pontos percentuais desde final de 2015, segundo um documento do Ministério do Trabalho discutido hoje na Concertação Social.

Os dados constam de um documento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a evolução do mercado de trabalho desde 2015 apresentado esta tarde aos parceiros sociais pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.

"A taxa de cobertura das prestações de desemprego tem vindo a aumentar, atingindo em março de 2019 os 53,1%, percentagem que sobe para 58,7% quando excluímos os desempregados à procura do 1.º emprego -- uma subida de mais de 10 p.p. desde o fim de 2015", indica o Ministério do Trabalho.