Previsão de tempo quente e seco colocam sete distritos do norte em alerta laranja - ANPC

Por Lusa | 18:32

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decidiu, devido à continuação do tempo quente e seco até final da próxima semana, elevar o estado de alerta especial laranja para sete distritos do norte do país.

Segundo adiantou aos jornalistas o adjunto nacional de operações da ANPC, Alexandre Penha, as previsões meteorológicas de tempo quente e seco, aliado ao aumento de intensidade do vento leste, fazem aumentar o risco de incêndios rurais e o seu desenvolvimento rápido, pelo que foi decidido elevar o estado de alerta especial laranja para o dispositivo de combate a incêndios e colocar os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Guarda e Viseu em alerta especial laranja.

O resto do país - indicou o mesmo responsável da ANPC - encontra-se no estado de alerta especial amarelo.