PR/Grécia: Marcelo reúne-se hoje com Alexis Tsipras e chefe de Estado grego

Por Lusa | 05:14

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se hoje com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e com o chefe de Estado grego, Prokopios Pavlopoulos, em Atenas.

Marcelo Rebelo de Sousa está na Grécia desde segunda-feira, a convite do seu homólogo grego, para uma visita de Estado de dois dias e meio, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Hoje, o seu programa começa com a deposição de uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido, em frente ao parlamento grego, antes de ser recebido no Palácio Presidencial pelo Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, com irá quem almoçar.