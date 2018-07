Primárias do PP espanhol escolhe dois candidatos em processo interno para substituir Mariano Rajoy

Por Lusa | 22:21

Os militantes do Partido Popular (PP, direita) decidiram hoje, em eleições primárias, que Soraya Sáenz de Santamaría e Pablo Casado passam à segunda volta nas eleições para escolher o sucessor de Mariano Rajoy na liderança desta força política.

Segundo a agência noticiosa Efe, a ex-número dois de Mariano Rajoy venceu a primeira volta das eleições internas que se realizaram hoje e passa à segunda volta com o vice-secretário do PP.

O congresso extraordinário do partido, nos próximos dias 20 e 21, tomará a decisão final sobre quem será o novo ou a nova líder do partido que historicamente tem conduzido a direita espanhola e intercalado com o PSOE na responsabilidade de dirigir o Governo espanhol, desde o início da transição democrática em 1978.