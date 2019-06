Primavera Sound: Escola do Rock de Coura abre concerto dos canadianos Fucked Up

Um "grupo de 40 ou 50 miúdos" da Escola do Rock de Paredes de Coura vai abrir hoje o concerto dos canadianos Fucked Up no Primavera Sound, revelou a banda 'punk' à agência Lusa.

Numa entrevista à Lusa, Josh Zucker contou que receberam "há uns meses" um vídeo das duas 'covers' de músicas da banda, pela Escola criada em 2014, pela Câmara de Paredes de Coura e por 'veteranos' de festivais, e que já abriu a 25.ª edição do Paredes de Coura e atuou no Serralves em Festa e em salas como o Hard Club e Teatro Rivoli, entre outras.

"Era um vídeo de uns 40 ou 50 miúdos num campo de rock no Norte de Portugal, a fazer 'covers' das nossas músicas, com guitarristas, violinistas, bateristas, uma banda completa. Fizeram um trabalho excecional, e estamos muito ansiosos. (...) Vão abrir o nosso concerto, o que é uma grande honra para nós", afirmou o guitarrista à Lusa.