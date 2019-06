Primavera Sound: "Mau tempo em Berlim" cancela concerto de Peggy Gou no Porto

A sul-coreana Peggy Gou já não vai atuar hoje no primeiro dia do Primavera Sound, no Porto, devido ao "mau tempo em Berlim" que cancelou o voo para o Porto.

Este foi o segundo cancelamento do dia, depois da anulação do concerto da britânica Ama Lou.

A DJ sul-coreana, cuja atuação estava marcada para as 01:30 da madrugada de sexta-feira, explicou que a situação estava "fora do controlo" de si e da produção, e estava "triste por falhar o concerto de hoje", numa mensagem divulgada pela organização do festival.