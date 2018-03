Primeira baixa na direção de Rui Rio um mês depois do Congresso do PSD

Por Lusa | 20:07

A primeira baixa na direção do novo presidente do PSD, Rui Rio, aconteceu um mês depois do Congresso do partido, com a demissão hoje do secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte.

No entanto, as polémicas com membros da direção de Rui Rio começaram ainda antes da reunião magna dos sociais-democratas, que se realizou entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa.

Dos nove membros da Comissão Permanente, o núcleo duro da direção, três foram alvo de inquéritos abertos pelo Ministério Público: os vice-presidentes Salvador Malheiro e Elina Fraga, e o até hoje secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte.