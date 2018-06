Primeira cimeira entre Trump e Putin realiza-se a 16 de julho em Helsínquia

Por Lusa | 13:31

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, vão reunir-se a 16 de julho em Helsínquia na primeira cimeira bilateral entre os dois, anunciaram hoje as duas administrações.

Na cimeira vão ser abordados "o estado atual e as perspetivas de desenvolvimento das relações russo-norte-americanas" e as principais questões internacionais, precisou a presidência russa num comunicado.

O anúncio foi feito um dia depois da visita a Moscovo do conselheiro de segurança nacional norte-americano, John Bolton, que se reuniu com Putin, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, e com outros responsáveis russos.