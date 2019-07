Primeira conferência europeia do "Nobel do Ambiente" no Fórum Internacional de Gaia

A primeira conferência europeia do prémio Goldman, galardão conhecido como o "Nobel do Ambiente", vai realizar-se em setembro em Vila Nova de Gaia numa sessão integrada na terceira edição do Fórum Internacional Gaia (FIGaia), foi hoje anunciado.

A conferência "Goldman Prize -- 30 anos a mudar o mundo" vai reunir os seis laureados do prémio que representam os cinco continentes e são pessoas que desenvolveram projetos de luta e de defesa do planeta, bem como o diretor executivo do Prémio Goldman, Michael Sutton.

Em declarações aos jornalistas esta tarde, na apresentação do FIGaia 2019, a vereadora da Cultura de Gaia, Paula Carvalhal, explicou o porquê desta aposta, lembrando que "a sustentabilidade é um tema do qual ninguém se pode alhear".