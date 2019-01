Primeira consulta para tratamento da hepatite C fora dos hospitais abre hoje em Lisboa

Por Lusa | 06:08

Os antigos e atuais utilizadores de droga têm, a partir de hoje, uma consulta para tratamento da hepatite C fora dos hospitais, uma iniciativa do Grupo de Ativistas em Tratamento, que pretende aproximar esta população dos cuidados de saúde.

Trata-se da "primeira consulta comunitária descentralizada em Portugal de tratamento da hepatite C destinada a pessoas que usam ou usaram drogas", que vão poder fazer o tratamento fora do ambiente hospitalar, "potenciando a cura da hepatite C", segundo o Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT).

A consulta comunitária, que hoje abre portas num novo espaço do centro de rastreio comunitário IN-Mouraria, em Lisboa, resulta de uma parceria com o Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), que engloba os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, e tem como objetivo tratar pessoas que "têm vidas difíceis" e "não se sentem bem nos hospitais", disse à agência Lusa o presidente do GAT, Luís Mendão.