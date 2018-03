Primeira reunião de Rio com distritais em tom sereno e centrada no novo Conselho Estratégico

Por Lusa | 02:57

A primeira reunião do presidente do PSD com as distritais decorreu em tom "sereno e cordial" e mais centrada no novo Conselho Estratégico Nacional (CEN) do que na estratégia política do partido, disseram à Lusa fontes presentes no encontro.

A reunião, que arrancou pelas 20:30 de quarta-feira com um jantar e terminou já depois da 01:00, começou com intervenções de Rui Rio e do futuro presidente do CEN, o vice-presidente do partido David Justino, sobre as novas funções deste órgão, que reunirá os porta-vozes do PSD em 16 áreas temáticas e terá por missão preparar o programa eleitoral para 2019.

Nestas intervenções, ambos procuraram afastar a ideia de que o papel das distritais poderá ser secundarizado e apontaram o Conselho Estratégico como "uma oportunidade" para estas estruturas "mostrarem a sua força".