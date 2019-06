Primeira visita de um chefe de Estado chinês a Pyongyang em 14 anos

O Presidente da China partiu hoje para a primeira visita, desde 2005, de um líder chinês à Coreia do Norte, para abordar, entre outras questões, o programa nuclear, dado o impasse nas negociações com os Estados Unidos.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua indicou que a visita de Xi Jinping à Coreia do Norte decorre até sexta-feira e realiza-se a convite do líder Kim Jong-un. Acompanham o chefe de Estado chinês, a mulher, Peng Liyuan, e vários altos quadros do Partido Comunista Chinês.

Este é o quinto encontro com Kim, desde que o líder norte-coreano adotou a via diplomática, abrindo-se ao diálogo com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a China, no início do ano passado.