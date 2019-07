Primeiro avião ATR-420 para ligar ilhas e 'hub' do Sal já chegou a Cabo Verde -companhia

A primeira aeronave ATR-420 que vai garantir ligações aéreas diárias entre a ilha cabo-verdiana do Sal, onde está instalado o 'hub' da Cabo Verde Airlines (CVA), e as ilhas de Santiago e São Vicente chegou terça-feira à Praia.

A informação foi avançada hoje, em declarações à agência Lusa, pelo presidente e diretor executivo da CVA, Jens Bjarnason, acrescentando que a aeronave - modelo ATR4-320 - fica colocada em Cabo Verde em contrato de locação.

Com capacidade para 48 passageiros, será operada pela companhia portuguesa Leasefly, "parceira" da CVA no processo de instalação do 'hub' internacional aéreo na ilha do Sal.