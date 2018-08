Primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull anuncia abandono do cargo

Por Lusa | 06:14

O primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull anunciou hoje que vai deixar o cargo de primeiro-ministro depois do que classificou como uma ação de "insurreição" para o derrubar como chefe do Governo.

"Fiquei impressionado por quantos dos meus colegas falaram ou votaram pela lealdade em vez de deslealdade. Os dissidentes não foram recompensados e o meu sucessor, a quem desejo o melhor, teve êxito", afirmou durante uma conferência de imprensa em Camberra.

Turnbulll falava aos jornalistas depois do Partido Liberal ter aprovado uma mudança na liderança do partido, votando a favor da substituição de Turnbull por Scott Morrison, até aqui ministro do Tesouro.