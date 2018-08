Primeiro-ministro australiano vence votação para manter chefia do Governo

Por Lusa | 03:31

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, venceu hoje uma votação interna do Partido Liberal, pela liderança do Governo contra o ministro do Interior, Peter Dutton, que renunciou ao cargo.

Turnbull obteve 45 votos contra os 35 de Dutton, que ambicionava ocupar o cargo de primeiro-ministro, indicou a responsável pelos procedimentos disciplinares do partido, Nola Merino.

Na votação à porta fechada, em Camberra, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop, foi confirmada como a "número dois" dos Liberais.