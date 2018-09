Primeiro-ministro diz que Timor-Leste terá que manter regime de duodécimos este mês

Por Lusa | 03:58

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o Governo terá de aplicar o regime de duodécimos ainda em setembro e que as contas do Tesouro têm atualmente cerca de 80 milhões de dólares (68,4 milhões de euros).

"Informei o senhor Presidente de que amanhã, no Conselho de Ministros, e se não houver impedimentos legais ou políticos, aprovaremos a decisão para enquadrar o mês de setembro no regime de duodécimos", explicou Taur Matan Ruak aos jornalistas depois de um encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo.

"Estamos já no dia 20 e temos que pagar salários e outras despesas e temos pouco tempo para fazer outra coisa", disse, referindo que o Presidente da República ainda não promulgou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.