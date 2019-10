Primeiro-ministro do Líbano anuncia demissão perante onda de protestos

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou hoje que vai entregar o seu pedido de demissão, não resistindo a 13 dias ininterruptos de protestos contra o Governo.

Saad Hariri convocou hoje os jornalistas, no dia em que as manifestações de protesto aumentavam de tom nas ruas de Beirute, para anunciar que vai entregar o pedido de demissão ao Presidente do Líbano, Michel Aoun.

Os manifestantes têm pedido a renúncia do Governo e do regime que domina o país desde a guerra civil de 1975-1990 e no domingo formaram mesmo um cordão humano com 170 quilómetros de cumprimento.