Primeiro-ministro espera que acordo de concertação social não seja desvirtuado na AR

Por Lusa | 02:00

O primeiro-ministro afirmou hoje esperar que o acordo de concertação social não seja desvirtuado no parlamento, de forma a permitir acabar com o banco de horas individual e combater a precariedade.

Numa entrevista ao semanário Expresso, António Costa afirma que deseja que "o parlamento não desperdice esta oportunidade de aprovar uma legislação muito importante para cumprir dois aspetos fundamentais do programa do Governo: acabar com o banco de horas individual, reforçando a negociação coletiva, e combater a precariedade, sobretudo a que atinge os mais jovens".

O diploma do Governo, resultado do acordo de Concertação Social, que apenas a CGTP não assinou, foi aprovado na generalidade, no parlamento, com os votos isolados do PS. A esquerda (BE, PCP e PEV) votou contra e a direita, PSD e CDS, e o PAN abstiveram-se.