Primeiro-ministro falha comemorações do 10 de junho por motivos de saúde

O primeiro-ministro, António Costa cancelou a sua participação nas comemorações do 10 de Junho em Braga e em Londres por motivos de saúde, entre sexta-feira e sábado, de acordo com um comunicado do gabinete de António Costa.

"O gabinete do primeiro-ministro informa que o primeiro-ministro não poderá estar presente nas Comemorações Oficiais do 10 de junho por motivos de saúde", refere o comunicado.

Fonte do executivo adiantou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado sobre esta decisão, após "aconselhamento médico".

Já na quarta-feira, António Costa tinha cancelado todos os pontos da agenda oficial, nomeadamente a deslocação à feira de agronomia de Santarém.