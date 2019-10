Primeiro-ministro guineense mantém-se em funções, após decreto de demissão do PR

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau publicou hoje às 10:15 na sua página oficial da rede social Facebook fotos de reuniões de trabalho, escrevendo que hoje é "mais um dia de serviço à Nação", horas depois de ter sido demitido por decreto presidencial.

"No palácio do Governo para mais um dia de serviço à Nação. Viva a Guiné-Bissau. Viva a Democracia. Viva a ordem constitucional" escreveu Aristides Gomes na sua página do Facebook.

Já depois disso, o líder do executivo guineense demitido pelo Presidente da República, José Mário Vaz, informou que tinha um encontro com o embaixador da Nigéria.