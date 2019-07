Primeiro-ministro guineense nomeia Domingos Simões Pereira conselheiro especial

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, nomeou Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, principal partido no parlamento do país, como seu conselheiro especial e coordenador do gabinete de apoio às reformas, foi anunciado em despacho oficial.

No documento, que a Lusa teve acesso, Aristides Gomes justifica a nomeação de Simões Pereira (presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) com a necessidade de "apetrechamento do gabinete do primeiro-ministro com capacidades técnicas adequadas".

Aristides Gomes considera ainda "crucial e pertinente" a indicação de Simões Pereira para o seu gabinete no âmbito das respostas às exigências que o seu Governo enfrenta na implementação do plano estratégico operacional Terra Ranka ('o país arrancou', em tradução livre) que é a base programática do atual executivo.