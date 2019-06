Primeiro-ministro japonês visita Teerão para tentar mediar conflito Irão/EUA

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, viaja para Teerão a 12 de junho para tentar mediar o conflito entre o Irão e os Estados Unidos, informou hoje o Governo nipónico.

A visita de Abe ao Irão foi um dos temas discutidos com o Presidente norte-americano, quando Donald Trump esteve em Tóquio, em maio.

As datas da visita a Teerão do primeiro-ministro japonês, entre 12 e 14 de junho, foram avançadas pelo porta-voz do Governo, Yasutoshi Nishimura, numa reunião de uma comissão da Câmara dos Representantes.