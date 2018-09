Primeiro-ministro lamenta que professores se mantenham "irredutíveis no finca-pé"

Por Lusa | 19:25

O primeiro-ministro lamentou hoje, no Cartaxo, que os sindicatos dos professores se tenham "mantido irredutíveis no finca-pé, sem terem correspondido ao esforço" do Governo para chegar a um acordo.

António Costa, que hoje visitou a Agroglobal -- Feira das Grandes Culturas, no último dia do certame que decorre em Valada, no concelho do Cartaxo (distrito de Santarém), reagia à ausência de acordo nas negociações que o Governo tem mantido com os sindicatos dos professores sobre a contagem do tempo de serviço.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo fez um "esforço" para, "cumprindo o que consta da Lei do Orçamento do Estado, apresentar uma proposta negocial e procurar chegar a um acordo", tendo encontrado, "mais uma vez", a "intransigência".