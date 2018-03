Primeiro-ministro moçambicano repudia rapto e agressão de jornalista

Por Lusa | 10:29

O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, condenou hoje o rapto e a agressão ao jornalista moçambicano Ericino de Salema, na terça-feira, manifestando confiança no esclarecimento do caso pelas autoridades policiais.

Falando hoje na Assembleia da República (AR), durante a sessão de perguntas dos deputados ao Governo, Carlos Agostinho do Rosário declarou que o executivo repudia o atentado à vida e integridade física dos cidadãos.

"Queremos reiterar aqui e agora a nossa inteira confiança nas autoridades policiais no seu trabalho de combate ao crime no encaminhamento dos seus autores à justiça", afirmou o primeiro-ministro moçambicano.