Primeiro-ministro timorense anuncia novas orientações na construção de infraestuturas

A criação de emprego, o setor privado, a valorização de produtos locais, a capacitação e fortalecimento institucional e o desenvolvimento territorial vão guiar os projetos de construção de infraestruturas em Timor-Leste, anunciou o primeiro-ministro.

Taur Matan Ruak disse ainda que o Governo vai "aumentar o nível de endividamento público, de forma ponderada e equilibrada" especialmente para "suprir as necessidades de investimento em infraestruturas e setores estratégicos" de desenvolvimento.

Os dados fazem parte de uma publicação distribuída pelo gabinete de Taur Matan Ruak no arranque do debate de preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, detalham as linhas orientadoras que vão guiar as políticas do Estado a partir de 2020, incluindo no setor das infraestruturas.