Primeiros migrantes do Aquarius chegaram ao porto de Valência, em Espanha

Por Lusa | 05:50

Os primeiros migrantes socorridos pelo navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, começaram hoje a chegar ao porto de Valência, em Espanha, revelaram as agências internacionais.

Segundo a agência France Presse, os primeiros migrantes do Aquarios chegaram ao porto de Valência pelas 05:33 (hora portuguesa), ao passo que a agência EFE descrevia, à mesma hora, que a silhueta branca do Dattilo, o barco de patrulha da guarda costeira italiana em que viajaram 274 migrantes estava já alinhada na entrada do porto espanhol, onde deverá atracar às 07:00, depois oito dias de travessia.

O porto de Valencia está preparado para receber a chegada repartida de 630 migrantes que viajam a bordo de tres barcos: 274 no Dattilo, 106 no Aquarius (que será o segundo a chegar) e 250 no navío da armada italiana Orione, o último que está previsto entrar no porto espanhol.