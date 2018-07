Festa contará com convidados reais que ficarão instalados na Quinta Patiño e no Palácio de Seteais.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Amanhã, sábado, dia 28, a Quinta Patiño, no Estoril, vai abrir portas à realeza europeia. A fazer lembrar as grandes festas que se faziam naquele local nas décadas de 60 e 70, nas quais os príncipes e princesas de toda a Europa se reuniam em eventos luxuosos e cheios de glamour, este ano são também várias as cabeças coroadas que vêm a Portugal.