Principais desafios para Moçambique são resultado das dívidas ocultas - BAD

Por Lusa | 13:29

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) alertou hoje que os principais desafios para Moçambique resultam dos constrangimentos financeiros decorrentes da dívida pública elevada e defendeu que o Governo devia apostar na 'economia azul' e agroindústria.

"Os principais desafios para Moçambique resultam principalmente dos constrangimentos financeiros num contexto de pressões para a despesa e um peso da dívida externa elevado, que se estima em cerca de 90% do PIB em 2016", lê-se no relatório da instituição baseada em Abidjan, a capital da Costa do Marfim.

No documento sobre as economias do sul de África, os analistas do BAD escrevem que Moçambique, tal como a Tanzânia, "têm um potencial ainda por explorar na área da industrialização da agricultura e da 'economia azul'", referindo-se ao potencial marítimo do país.