Principal festival de cinema da Turquia cancelado após polémica com filme

A organização do festival de cinema mais antigo da Turquia anunciou o seu cancelamento devido a uma polémica em torno de um documentário sobre as consequências da tentativa de golpe de Estado no país ocorrida em 2016.

O autarca de Antália, Muhittin Bocek, anunciou o cancelamento do Festival de Cinema Golden Orange na noite de sexta-feira, um dia depois de o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia ter retirado o seu apoio ao evento.

O Ministério opunha-se ao filme "Kanun Hükmü" ou "Decreto", um documentário que se centra nas dificuldades de um professor e de um médico que foram despedidos dos seus empregos na sequência da tentativa de golpe de Estado falhado na Turquia, que ocorreu em 15 de julho de 2016.



Nejla Demirci, diretora do documentário, rejeitou a acusação de "propaganda terrorista" e defendeu que nenhuma das pessoas apresentadas foi condenada por qualquer crime.



Após o golpe fracassado, o governo demitiu mais de 125 mil funcionários públicos, dizendo que estavam ligados à tentativa de golpe de estado e defendendo a medida como necessária para a segurança nacional.