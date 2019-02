Principe Filipe não enfrenta acusação após sofrer acidente de carro

O aparatoso acidente do duque de Edimburgo causou dois feridos.

18:12

O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II de Inglaterra, não vai enfrentar acusações após o aparatoso acidente que sofreu perto do castelo de Sandringham, propriedade privada da família real britânica, em Norfolk, no Reino Unido.

No mês passado, o duque de Edimburgo despistou-se no seu Range Rover e o acidente provocou dois feridos. O príncipe embateu contra o carro de Emma Fairweather, que foi assistida no hospital após ter fraturado o pulso.

Segundo avança o jornal Mirror, a agência de acusação pública para a condução de processos criminais na Inglaterra e no País de Gales, CPS, Crown Prosecution Service, analisou as circunstancias do acidente, as condições físicas do condutor e tiveram em conta a sua faixa etária, tomando a decisão de não acusar juridicamente o príncipe Filipe.



"Nós levamos em consideração todas as circunstâncias neste caso, incluindo o nível de culpabilidade, a idade do motorista e a entrega da licença de condução. Decidimos que não seria do interesse público processar", revela Chis Long, procurador geral da CPS.



"Todos os envolvidos na colisão foram informados e forneceram uma explicação completa por escrito", acrescenta Chis Long.

"O duque de Edimburgo respeita a decisão tomada pelo Crown Prosecution Service", revela, o porta-voz do Palácio de Buckigham, que confirma a decisão da agência de acusação pública.