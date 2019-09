Príncipe Harry já em Luanda para encontro com Presidente angolano

O príncipe Harry chegou na tarde de hoje a Luanda, capital angolana, onde está previsto, no sábado, ser recebido com o Presidente de Angola, João Lourenço.

O duque de Sussex, que recebeu cumprimentos de boas vindas, no aeroporto internacional 4 de Feveiro, da ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, e outras entidades do Estado angolano, não prestou declarações à imprensa.

De acordo com o programa de visita, Harry, que já visitou as províncias do Cuando Cubango e Huambo, ainda hoje terá uma receção oficial oferecida pela embaixadora do Reino Unido em Angola, Jessica Hand.