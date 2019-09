Príncipe herdeiro saudita nega ter ordenado homicídio de jornalista na Turquia

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou que assume "plena responsabilidade" pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime, mas negou ter ordenado o homicídio.

"Este foi um crime hediondo. Mas assumo plena responsabilidade como líder na Arábia Saudita, especialmente porque foi cometido por indivíduos que trabalham para o Governo saudita", disse Mohammed bin Salman, em entrevista ao programa norte-americano "60 minutos" no domingo.

O príncipe herdeiro respondeu com um "não" categório à questão sobre se tinha ordenado o assassínio de Khashoggi, e apontou que o homicídio do influente jornalista no exílio tinha sido "um erro".