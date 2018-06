Por Lusa | 11:55

As ações da Prisa estavam hoje a cair mais de 9%, depois da empresa espanhola ter confirmado numa comunicação enviada ao regulador do mercado espanhol a desistência do negócio da venda da Media Capital, dona da TVI, à Altice.

Cerca das 11:30 em Madrid, mais uma hora do que em Lisboa, as ações da Prisa estavam a cair 9,09% para 1,70 euros depois de terem mudado de mãos 900.570 "papéis" durante a sessão.

Na sexta-feira as ações tinham terminado a cotar-se a 1,87 euros.