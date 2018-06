Prisa comunica ao regulador espanhol desistência do negócio de venda da TVI à Altice

Por Lusa | 07:17

A Prisa confirmou hoje a desistência do negócio para a venda da Media Capital, dona da TVI, à Altice numa comunicação enviada ao regulador do mercado espanhol.

Numa informação colocada esta manhã na Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), a empresa dona da TVI comunica a "rescisão do contrato de compra celebrado entre a Prisa e a subsidiária da Altice NV, a MEO - Serviços de Comunicação e a Multimédia, S.A. ("MEO"), relativo à transferência de toda a participação que a Prisa detém no Grupo Media Capital SGPS, S.A".

"Tal rescisão decorre de não ter sido cumprida a data final acordada pelas partes, a última das condições de suspensão que estavam pendentes de cumprimento, referente à obtenção, pela MEO, da obrigatória autorização da operação pela Autoridade da Concorrência portuguesa", refere ainda o cimunicado enviado ao regulador espanhol.