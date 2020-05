Prisão preventiva para dois suspeitos de furtos em Bragança e Vila Real

O Tribunal de Macedo de Cavaleiros decretou prisão preventiva aos dois homens, de 34 e 44 anos, suspeitos de pelo menos 19 furtos nos distritos de Bragança e Vila Real, anunciou hoje fonte da GNR de Bragança.

"As detenções ocorreram na terça-feira na sequência de uma investigação que durava há algumas semanas, tendo os homens praticado dois furtos em estabelecimentos comerciais na localidade de Podence, no concelho Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, na noite em que foram detidos em flagrante", indicou a fonte daquele Comando da GNR.

Segundo a GNR, os detidos são suspeitos da prática de pelo menos 19 furtos em juntas de freguesia, sedes de associações culturais e recreativas e cafés, nos últimos meses, só no distrito de Bragança, "o que vinha causando grande alarme social e preocupação junto de autarcas e população em geral".

"Os autores dos furtos procuravam essencialmente dinheiro e as máquinas de tabaco, tendo também furtado outros objetos, como televisores e artigos informáticos", avança a GNR em comunicado.

A grande maioria dos furtos de que são suspeitos foram praticados durante o período de pandemia da covid-19, "aproveitando o pouco movimento de pessoas para efetuar os crimes".

Na sequência das detenções, foram realizadas buscas domiciliárias nos concelhos de Mirandela e da Trofa, tendo sido apreendido mil euros em numerário, 208 maços de tabaco, três televisores, material informático, produtos alimentares e várias ferramentas utilizadas na prática dos crimes.

A operação contou também com o reforço do Destacamento Territorial de Mirandela, de Santo Tirso e o apoio da PSP de Mirandela.