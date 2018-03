Privatização da areia ameaça emblemática Praia Morena de Benguela

Por Lusa | 05:00

O areal da emblemática Praia Morena, em Benguela, celebrizada na voz de vários cantores angolanos, tem vindo a diminuir nos últimos anos, não pela ação do mar, mas pela construção desordenada de equipamentos, que agora enfrenta a contestação popular.

"É um bem público, a praia, que está ser usurpada por indivíduos, alguns endinheirados e com influência na nossa sociedade, em detrimento do acesso livre que as pessoas tinham, infelizmente, ao que resta da Praia Morena. Depois disto, já não resta nada", começou por explicar à agência Lusa Felisberto Amado.

Aos 56 anos, este arquiteto benguelense é um dos rostos da contestação da sociedade local à construção de empreendimentos de lazer que vai tomando conta do areal da Praia Morena, que em dias de sol, sobretudo aos fins de semana, recebe milhares de angolanos e de turistas.