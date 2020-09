Procurador alemão que investiga o caso de Maddie confirmou que o suspeito de raptar a menina é também suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança alemã de 10 anos, no Algarve. O crime terá acontecido em abril de 2007, ano em que MAdeleine McCan desapareceu.



Em entrevista no 'Jornal da Tarde' na RTP, o procurador avança que há outros crimes de abuso sexual infantil sob investigação das autoridades alemães em colaboração com Portugal.

