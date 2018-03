Produção no setor da construção sobe em janeiro na zona euro e UE - Eurostat

Por Lusa | 10:00

A produção no setor da construção aumentou, em janeiro e na comparação homóloga, 3,7% na zona euro, 2,5% na União Europeia (UE) e 3,0% em Portugal, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Já face a dezembro, a produção no setor da construção recuou na zona euro (-2,2%) e na UE (-2,1%), com Portugal, em contraciclo, a crescer 2,2%.

Face a janeiro de 2017, as maiores subidas no indicador registaram-se na Eslovénia (76,0%), na Hungria (43%), na República Checa (33,6%) e na Polónia (31,8%), tendo sido observadas duas quebras: em Espanha (-3,6%) e no Reino Unido (-3,2%).