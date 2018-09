Produtores de uva de Setúbal vão pedir ajuda ao governo devido a quebra de produção

Por Lusa | 01:58

Os produtores de uva de Setúbal vão pedir ajuda ao Ministério da Agricultura para fazerem face à "quebra de produção de 50% devido ao calor intenso em agosto", disse hoje à agência Lusa o presidente da associação de agricultores.

"Na próxima segunda-feira vamos solicitar a intervenção do Ministério da Agricultura porque temos dezenas de agricultores que sofreram quebras de produção significativas, entre os 50% e os 80%, que necessitam de apoio financeiro para fazer face aos prejuízos, sob pena de terem de abandonar a atividade", disse à agência Lusa Joaquim Caçoete, presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal (AADS).

O representante dos agricultores do distrito falava no final de uma reunião ocm cerca de três dezenas de produtores de uva da região de Setúbal, que decorreu sexta-feira à noite na União de Freguesia Poceirão/Marateca, no concelho de Palmela.