Professor Rui Manuel Ferreira Henrique é o novo presidente do IPO do Porto

O professor e investigador Rui Manuel Ferreira Henrique foi esta quinta-feira designado pelo Governo para o cargo de presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, sucedendo a Laranja Pontes, que ocupava o cargo desde 2005.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foram ainda designados para vogais executivos do IPO/Porto Marta Alexandra Silva Soares, Inês Ribeiro Pereira Souto e Castro, Emanuel José Magalhães de Barros e Maria Fernanda Silva Soares.

Rui Manuel Ferreira Henrique desenvolve investigação no âmbito do grupo de Epigenética e Biologia do Cancro do IPO/Porto.