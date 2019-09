Professores precários dos Açores manifestam-se pela estabilidade laboral

Dezenas de professores precários manifestaram-se, na segunda-feira, em Ponta Delgada, pela estabilidade laboral, reclamando o cumprimento da lei e uma "resposta às verdadeiras e permanentes necessidades do sistema educativo regional".

Eram cerca de três dezenas os professores precários que se juntaram junto ao Palácio de Santana, em Ponta Delgada, para fazerem chegar ao executivo regional uma carta em que afirmam que a "estabilidade é possível com o cumprimento da lei e com uma resposta às verdadeiras e permanentes necessidades do sistema educativo regional".

A par da ação que se realizou na ilha da São Miguel, foram, também, agendadas concentrações em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e na cidade da Horta, no Faial.