Programa de acesso gratuito à cultura para jovens 18 anos passa a ser permanente

Por Lusa | 13:36

O programa "És.Cultura'18", que permite o acesso anual gratuito a equipamentos e atividades culturais para jovens de 18 anos, vai passar a ser permanente, anunciou hoje, em Lisboa, a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.

O programa nacional, uma das medidas vencedoras do Orçamento Participativo Portugal de 2017, em vigor desde abril de 2018, e que deveria terminar agora, vai prosseguir e tornar-se permanente a partir de maio, segundo a governante.

Em declarações à agência Lusa no final da apresentação de um balanço do programa, no espaço Cooltura do evento Futurália, a decorrer na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, a secretária de Estado da Cultura indicou que mais de 3.000 jovens participaram ao longo de 12 meses.