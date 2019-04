Programa Qualifica supera meta e atinge 315 mil inscrições em dois anos de execução

Por Lusa | 00:00

Mais de 315 mil pessoas inscreveram-se no Programa Qualifica durante os dois primeiros anos de execução, superando a meta anual prevista, segundo mostram os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a que a Lusa teve acesso.

Criado pelo atual Governo e dirigido à educação e formação de adultos com o objetivo de consolidar um sistema de aprendizagem ao longo da vida, o Programa Qualifica arrancou no início de 2017 dispondo hoje de uma rede de 300 Centros Qualifica em vários pontos do país.

As 315 mil inscrições registadas nestes dois anos ultrapassaram a meta anual de 145 mil prevista no Programa Nacional de Reformas -- que tem o objetivo de alcançar as 600 mil até 2020.