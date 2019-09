Progressão das carreiras especiais deve aproximar-se "à noção de mérito" -- Centeno

Mário Centeno defende que a progressão nas carreiras especiais no Estado deve aproximar-se "à noção de mérito" deixando de ser feita, no essencial, com base no tempo, garantindo que há margem para aumentos salariais ao nível da inflação.

Em entrevista à Lusa, o ministro das Finanças e candidato do PS às Legislativas lembra que no passado houve "uma mudança de paradigma" na administração pública que "deixou apenas de fora as carreiras especiais", como, por exemplo, as "militares e as de segurança" ou os professores e funcionários judiciais.

Mas no futuro, depois de "estabilizado o processo de descongelamento", Mário Centeno defende que se deve "olhar para o conjunto de todas essas carreiras [especiais] e questionar se há formas mais eficazes de garantir a estabilidade da progressão".