Projeto 'Cidade da Água' (Almada) entregue a um promotor em 2019

Por Lusa | 01:15

O projeto de requalificação da antiga área industrial da Margueira, em Almada, conhecido como 'Cidade da Água', vai estar entregue a um promotor até ao final do primeiro trimestre de 2019, disse hoje o presidente da Baía do Tejo.

A Baía do Tejo é uma empresa pública que tem a responsabilidade de requalificar os territórios das antigas áreas industriais da Quimiparque, no Barreiro, da Siderurgia, no Seixal, e da Margueira, em Almada, em conjunto com as autarquias, conhecido como projeto do Arco Ribeirinho Sul ou 'Lisbon South Bay', nome utilizado na promoção internacional.

"A desafetação do território, que ocorreu em 2017, foi um passo fundamental para se poder avançar. O projeto 'Cidade da Água' está em fase de ser definido o modelo e o caderno de encargos para se iniciar a fase de decisão e penso que no primeiro trimestre de 2019 estará nas mãos de um promotor", disse Jacinto Pereira, presidente do conselho de administração da Baía do Tejo.