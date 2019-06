Projeto Creta quer ser "ponto magnético" em Viseu para a cultura

O diálogo é um dos pontos chave do projeto Creta, apresentado hoje em Viseu e que, segundo o seu fundador, Guilherme Gomes, quer ser o "ponto magnético" na cidade para o mundo da cultura, com especial atenção no teatro.

"A vontade para o diálogo é qualquer coisa que valorizo muito e é muito útil quando existe na criação artística: o diálogo entre artistas, o diálogo entre artistas e público e entre artistas e instituições e, nesse sentido, devo dizer que, em Viseu, isso se está a fazer de uma maneira exemplar", defendeu Guilherme Gomes, ator e encenador natural de Viseu, responsável pelo Creta -- Laboratório de Criação Teatral.

"Ermafrodite", sob a direção do encenador Luís Miguel Cintra, será a próxima produção em cena, no âmbito do projeto. A primeira iniciativa aconteceu em maio, com um recital de poesia com base na obra de Ruy Belo.