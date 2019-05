Projeto da Grande Baía é "fase histórica" para Macau - Presidente da Sociedade de Jogos de Macau

A presidente executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Daisy Ho, declarou hoje, na intervenção de abertura da Exposiçao Mundial de Jogo (G2E Asia) que o projeto da Grande Baía marca "uma fase histórica" para Macau.

"Macau está a entrar numa fase histórica, uma nova era de excitantes oportunidades e desafios", disse a empresária no discurso de abertura da maior feira na capital mundial do jogo, que foi completamente dedicada a promover o projeto político chinês da criação de uma metrópole mundial que junta Macau e Hong Kong a nove cidades da província de Guangdong, no sul da China, com cerca de 70 milhões de habitantes.

"O projeto da Grande Baía vai promover maior abertura e conectividade entre estas zonas e é consistente com os objetivos de Macau, que são tornar-se o centro global da indústria de turismo e entretenimento, aumentar a diversificação económica e servir de plataforma para as relações com os países de língua portuguesa", disse a responsável, numa intervenção de quase uma hora.