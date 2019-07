Projeto de dança RE.AL chega hoje ao fim com atuação de João Fiadeiro e Joana Gama

O projeto de dança contemporânea RE.AL, em Lisboa, do coreógrafo João Fiadeiro, fica sem casa, e a performance de despedida está marcada para hoje, com a pianista Joana Gama, no local que acolheu o ateliê, nos últimos 15 anos.

"É claro na minha cabeça que é o fim de um ciclo", afirmou João Fiadeiro à agência Lusa, numa altura em que se prepara para abandonar o edifício em Lisboa onde a companhia e ateliê RE.AL estavam instalados, porque o senhorio não quis renovar contrato.

O derradeiro espetáculo da programação de despedida realiza-se hoje, já com o edifício vazio, depois de vendido o recheio, com João Fiadeiro e a pianista Joana Gama a interpretarem a peça "Vexations", de Erik Satie, durante sete horas, entre as 15:00 e as 22:00.