Projeto europeu que leva cinema às bibliotecas apresentado hoje no Porto

Por Lusa | 16:16

O projeto europeu AVA, uma videoteca digital da responsabilidade do Doclisboa, que será instalada em bibliotecas do Porto e Lisboa para alcançar "novos públicos e novas formas de ver cinema", é hoje apresentado na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

A par da Almeida Garrett, no Porto, também a Biblioteca de Marvila, em Lisboa, passará a disponibilizar, de forma gratuita, um total de 21 títulos que passaram pela programação do Doclisboa 2017, sendo que o festival lisboeta é o parceiro português desta inicitiva da plataforma europeia Reelport.

A apresentação, marcada para as 18:30, contará com a exibição de "Todas as Cartas de Rimbaud", realizado por Edmundo Cordeiro, filme que teve estreia mundial no festival lisboeta e que aborda a relação entre Maria Filomena Molder e as cartas do poeta francês Arthur Rimbaud.