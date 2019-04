Projeto luso-espanhol já ajuda 25 empresas algarvias a criar produtos inovadores

Por Lusa | 17:37

Cerca de 25 empresas algarvias já estão a ser apoiadas pela Universidade do Algarve e pela Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) para desenvolverem produtos agroalimentares inovadores, no âmbito da cooperação transfronteiriça luso-espanhola, disse hoje um gestor.

Luís Rodrigues é gestor de projetos do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia Universidade do Algarve (UAlg) -- e explicou à agência Lusa que este trabalho está a ser feito através do Prototyping AAA+ Rede de Cooperação Transnacional, "que envolve parceiros no Alentejo, no Algarve, e na Andaluzia, e tem como o promotor principal a fundação andaluz Andanatura".

Desenvolvido no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, o projeto dispõe de um orçamento global de 920 mil euros e pretende "ajudar empresas e empreendedores" a "desenvolver protótipos" de produtos agroalimentares que "permitam criar valor" para empresas e consumidores, afirmou Luís Rodrigues.